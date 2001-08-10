Трое молодых сахалинцев обокрали продуктовый фургон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены трое подозреваемых в краже денежных средств и продуктов питания, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские выяснили, что 22-летний гражданин совместно со своими приятелями 2001 и 2002 года рождения шел ночью в районе улицы Детской. В какой-то момент компания обратила внимания на припаркованный фудтрак. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает злоумышленники, вскрыли автомобиль и похитили из него продукты питания, а также оставшуюся в машине часть выручки.

Спустя несколько дней они же, но уже вдвоем – молодой человек 1999 года рождения и его 20-летний подельник вновь решили совершить кражу из вышеуказанного транспортного средства. Проникнув в машину, граждане похитили металлический ящик с денежными средствами, после чего скрылись. Общий ущерб, причиненный компании, составил свыше 30 тысяч рублей.

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.