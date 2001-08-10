Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2021
Сегодня 16:46
73,14|86,99|66,91
2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
12:14, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Браконьер-рецидивист на Сахалине вновь задержан с незаконно пойманным лососем

Браконьер-рецидивист на Сахалине вновь задержан с незаконно пойманным лососем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу в ходе патрулирования вверенного участка была остановлена иномарка под управлением 33-летнего, ранее неоднократно судимого за незаконную добычу водных биологических ресурсов жителя села Краснополье. При проверке документов инспекторы обратили внимание, что в багажнике автомобиля находится рыболовное снаряжение и запрещённые орудия лова (ставная сеть). Было принято решение осмотреть транспортное средство, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате, обнаружено 77 экземпляров рыбы лососёвых пород. Какие-либо разрешительные документы на добычу водных биологических ресурсов мужчина предоставить не смог.

На место происшествия была вызвана следственно оперативная группа. ВБР изъяты и переданы на ответственное хранение. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?