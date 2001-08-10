Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2021
Сегодня 16:46
73,14|86,99|66,91
2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
12:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка "проинвестировала" мошенников на 690 тысяч рублей

Сахалинка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 августа в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в период с 27 по 29 июля неустановленное лицо путем обмана, похитило денежные средства в сумме 690 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что заявительница решила зарегистрироваться на сайте, на котором ранее увидела рекламу крупной российской энергетической компании.  Для регистрации она прошла по ссылке, где ввела свои паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты. В этот же день ей поступил телефонный звонок. Девушка представилась и рассказала о способе заработка на инвестициях. Потерпевшая скачала приложениена которое ей указала собеседница. Далее ей поступали различные ссылки, куда было необходимо инвестировать денежные средства. Для этого женщина оформила кредит в банке и несколькими операциями осуществила перевод денежных средств.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?