Сахалинка "проинвестировала" мошенников на 690 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 августа в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 61-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в период с 27 по 29 июля неустановленное лицо путем обмана, похитило денежные средства в сумме 690 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что заявительница решила зарегистрироваться на сайте, на котором ранее увидела рекламу крупной российской энергетической компании. Для регистрации она прошла по ссылке, где ввела свои паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты. В этот же день ей поступил телефонный звонок. Девушка представилась и рассказала о способе заработка на инвестициях. Потерпевшая скачала приложениена которое ей указала собеседница. Далее ей поступали различные ссылки, куда было необходимо инвестировать денежные средства. Для этого женщина оформила кредит в банке и несколькими операциями осуществила перевод денежных средств.
По данному факту возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.
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