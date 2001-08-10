Еще 23 водителя без прав остановлены в Южно-Сахалинске автоинспекторами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 02 августа 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 19 дорожно-транспортных происшествий. Из них, 2 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 7 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 1 водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 23 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.