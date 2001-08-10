Сахалинские полицейские задержали жительницу Самары за мошенничество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 34-летняя, ранее судимая гражданка, подозреваемая в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Ранее за помощью к полицейским обратились трое граждан из областного центра. Неизвестная девушка ввела их в заблуждение и в общей сложности похитила с банковских счетов почти 150 тысяч рублей.
При разбирательстве оперативники выяснили, что злоумышленница звонила на Сахалин из Самарской области, где проживала. Чтобы скрыть следы противоправных действий, женщина пользовалась разными сим-картами, оформленными на подставных лиц. Подозреваемая представлялась сотрудницей безопасности банка и работала по известной схеме "ваша банковская карта подверглась взлому, чтобы защитить свои сбережения необходимо срочно перевести деньги на безопасный/резервный/страховой счет". Как только потерпевшие поддавались ее уловкам и переводили деньги, она бросала трубку и меняла сим-карту.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Подозреваемая этапирована в островной регион и заключена под стражу. Устанавливается ее причастность к аналогичным противоправным деяниям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:02 Сегодня В Сахалинской области начался прием заявок от желающих проголосовать по месту нахождения
09:39 Сегодня Еще 23 водителя без прав остановлены в Южно-Сахалинске автоинспекторами
10:24 Сегодня Сахалинский ансамбль "Сказка" вышел в лидеры на фестивале славянского искусства
- 11:21 Сегодня ВТБ на Сахалине на 13% нарастил розничный кредитный портфель
15:37 27 Июля Из-за аномальной жары южносахалинцам рекомендовано не выходить на улицу без особой нужды
11:34 30 Июля На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
13:43 29 Июля До открытия улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске остался месяц
11:25 29 Июля За пять месяцев 2021 года в Сахалинской области родилось на 669 человек меньше, чем умерло
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?