Сахалинские полицейские задержали жительницу Самары за мошенничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 34-летняя, ранее судимая гражданка, подозреваемая в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ранее за помощью к полицейским обратились трое граждан из областного центра. Неизвестная девушка ввела их в заблуждение и в общей сложности похитила с банковских счетов почти 150 тысяч рублей.

При разбирательстве оперативники выяснили, что злоумышленница звонила на Сахалин из Самарской области, где проживала. Чтобы скрыть следы противоправных действий, женщина пользовалась разными сим-картами, оформленными на подставных лиц. Подозреваемая представлялась сотрудницей безопасности банка и работала по известной схеме "ваша банковская карта подверглась взлому, чтобы защитить свои сбережения необходимо срочно перевести деньги на безопасный/резервный/страховой счет". Как только потерпевшие поддавались ее уловкам и переводили деньги, она бросала трубку и меняла сим-карту.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Подозреваемая этапирована в островной регион и заключена под стражу. Устанавливается ее причастность к аналогичным противоправным деяниям.