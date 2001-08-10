Сахалинка, испугавшись, что муж будет ругаться из-за растраты семейного бюджета, придумала историю с нападением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела ОМВД России по городскому округу "Долинский" находится уголовное дело в отношении 23-летней жительницы села Быков, подозреваемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В дежурной части полиции райцентра вышеуказанная гражданка сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, несколько разу дарил и похитил мобильный телефон с банковской картой, с которой впоследствии были сняты денежные средства. При подаче заявления девушка была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний в соответствии с действующим законодательством.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Опросив очевидцев и проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили, что никакого нападения на самом деле не было.

Разобравшись в ситуации, сотрудники уголовного розыска установили, что супруг заявительницы перечислил на ее банковскую карту денежные средства на семейные расходы, но сбережения сразу же списались, так как девушка подписана на всевозможные сервисы и подписки в сети Интернет. Чтобы не вступать в конфликт с мужем, она решила обратиться в органы внутренних дел с заявлением о том, что ее якобы ограбили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации - заведомо ложный донос. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.