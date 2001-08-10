Житель Сахалина задержан за добычей красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу в рамках операции "Путина" в 5 километрах от устья реки Лесная был задержан 22-летний гражданин, подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Предварительно установлено, что гражданин при помощи ставной сети добыл рыбу лососевых пород на месте ее захода на нерест. После чего вспорол ее и забрал себе ястыки с икрой.

К моменту задержания у подозреваемого было обнаружено и изъято 6,2 килограмм красной икры-сырца. Предварительная сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Водные биоресурсы, автомобиль и запрещенные орудия лова изъяты и переданы на ответственное хранение.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.