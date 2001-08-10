Сахалинка украла телефоны у собутылдьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование по уголовному делу, возбуждённому в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД ФР по Сахалинской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантка пришла в гости к знакомой семейной паре, с которыми вместе распила спиртные напитки. После застолья обвиняемая взяла со стола два мобильных телефона, принадлежавших хозяевам дома сказала, что вернет их им после того, как они протрезвеют. Потерпевшие не возражали. Через день обвиняемая продала данные телефоны незнакомцу за три тысячи рублей и купила спиртное. Через несколько дней потерпевшая пришла к фигурантке домой и стала требовать гаджеты обратно, однако узнав о произошедшем, обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила около 22 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.