Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2021
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10:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине продавец салона связи осужден за нарушение тайны телефонных разговоров

На Сахалине продавец салона связи осужден за нарушение тайны телефонных разговоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к  компьютерной информации осужден специалист по продажам сотового оператора связи, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области.

24-летний областной житель, имеющий доступ к базе данных компании, незаконно подготовил и передал  заинтересованному лицу детализацию звонков одного из абонентов.

Решением суда фигурант уголовного дела приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.           

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