На Сахалине продавец салона связи осужден за нарушение тайны телефонных разговоров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к компьютерной информации осужден специалист по продажам сотового оператора связи, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области.

24-летний областной житель, имеющий доступ к базе данных компании, незаконно подготовил и передал заинтересованному лицу детализацию звонков одного из абонентов.

Решением суда фигурант уголовного дела приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.