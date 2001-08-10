Чтобы задержать мошенников на Сахалине вводили план

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от местного жителя. Двое граждан - мужчина и женщина, введя его в заблуждение, похитили его иномарку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Данная информация была передана всем наружным службам. Кроме этого был введен план «Перехват».

Вскоре, похожее по ориентировке транспортное средство было замечено экипажем ДПС ГИБДД областного центра в районе лесополосы, за спортивной школой "Кристалл". Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции подозреваемые были оперативно задержаны. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, которая доставила злоумышленников в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемые договорились с заявителем о покупке его автомобиля и встретились в районе СТК "Горный воздух". Во время диалога, используя специализированную программу, они ввели мужчину в заблуждение, сказав ему, что якобы перевели деньги за машину ему на счет. Сев в автомобиль, злоумышленники некоторое время использовали чужой транспорт по своему усмотрению, пока не были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Расследование продолжается.