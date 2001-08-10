Больше 500 сахалинцев поучаствовали в ночном забеге
Более 500 любителей спорта поучаствовали в ночном забеге в Южно-Сахалинске. Спортивное мероприятие провели в минувшие выходные в честь Дня народного единства. Старт забегу был дан на площади Славы. Участие в нем приняли любители бега, дети, пенсионеры, участники проекта «Сахалинское долголетие» из островного региона, а также гости из Владивостока и Санкт-Петербурга.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, перед стартом прошла массовая разминка. Чтобы забег прошел безопасно всем участникам выдали налобные фонари. Каждому предстояло преодолеть более трех километров. Семья Валиевых пришла на забег в полном составе.
- У меня муж спортсмен, занимается триатлоном. Сын сказал, что сколько сможет пробежит, а дальше его муж уже понесет на руках. Я сама давно не занималась, поэтому не буду в быстром темпе бежать. Но настрой отличный, - поделилась Алена Валиева.
Финишировали участники на средней станции СТК «Горный воздух». Для бегунов приготовили чай с тортом. Атмосферу праздника создавала заводная музыка.
- Сложнее было бежать на середине, где крутой подъем, а в остальном прошел в одном темпе Потрясающие впечатления, побольше бы таких мероприятий. Получилось такое достойное закрытие сезона, - рассказал участник забега Алексей Токаренко.
Всех участников забега поздравил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.
- Сегодня мы завершаем наш летний спортивный сезон и даем старт – зимнему. А он будет насыщенным. В этом году впервые на Сахалине состоится этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Мы победили в конкуренции с лучшими горнолыжными курортами Европы. А буквально вчера мы от команды Швейцарии получили первую заявку, - отметил министр.
В завершении забега всем участникам вручили сертификаты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 Сегодня ВТБ открыл на Дальнем Востоке счета эскроу на 125 млн рублей
- 09:50 Сегодня Больше 500 сахалинцев поучаствовали в ночном забеге
10:10 Сегодня Две многоэтажки сдадут в Новоалександровске до конца ноября
10:30 Сегодня Южносахалинцы провели в театре «Ночь искусств»
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
15:30 30 Октября Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
- 16:00 30 Октября Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?