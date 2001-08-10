Больше 500 сахалинцев поучаствовали в ночном забеге

Более 500 любителей спорта поучаствовали в ночном забеге в Южно-Сахалинске. Спортивное мероприятие провели в минувшие выходные в честь Дня народного единства. Старт забегу был дан на площади Славы. Участие в нем приняли любители бега, дети, пенсионеры, участники проекта «Сахалинское долголетие» из островного региона, а также гости из Владивостока и Санкт-Петербурга.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, перед стартом прошла массовая разминка. Чтобы забег прошел безопасно всем участникам выдали налобные фонари. Каждому предстояло преодолеть более трех километров. Семья Валиевых пришла на забег в полном составе.

- У меня муж спортсмен, занимается триатлоном. Сын сказал, что сколько сможет пробежит, а дальше его муж уже понесет на руках. Я сама давно не занималась, поэтому не буду в быстром темпе бежать. Но настрой отличный, - поделилась Алена Валиева.

Финишировали участники на средней станции СТК «Горный воздух». Для бегунов приготовили чай с тортом. Атмосферу праздника создавала заводная музыка.

- Сложнее было бежать на середине, где крутой подъем, а в остальном прошел в одном темпе Потрясающие впечатления, побольше бы таких мероприятий. Получилось такое достойное закрытие сезона, - рассказал участник забега Алексей Токаренко.

Всех участников забега поздравил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

- Сегодня мы завершаем наш летний спортивный сезон и даем старт – зимнему. А он будет насыщенным. В этом году впервые на Сахалине состоится этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Мы победили в конкуренции с лучшими горнолыжными курортами Европы. А буквально вчера мы от команды Швейцарии получили первую заявку, - отметил министр.

В завершении забега всем участникам вручили сертификаты.