Островитян приглашают на соревнования в аэротрубе

Первенство Южно-Сахалинска по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоится в областном центре 9 ноября. Организаторы приглашают всех желающих посмотреть на зрелищные состязания.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, соревнования пройдут в двух дисциплинах:

- Аэротруба - акробатика групповая;

- Аэротруба - фристайл.

В них примут участие спортсмены парашютной секции ЦТВС, воспитанники секции аэротрубных дисциплин в возрасте от 8 лет, а также спортсмены-парашютисты. Зрители увидят выступления настоящих профессионалов, а также станут участниками розыгрышей 4, 6 и 8-ми минут полетного времени.

Открытие соревнований состоится в 10:00 в аэродинамическом комплексе ЦТВС на улице Венской, 7. Начало полетов в 11:00. Итоги соревнований подведут в 19:00.