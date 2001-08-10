Юные сахалинские горнолыжники сыграли в русскую лапту

Соревнования по русской лапте состоялись в Южно-Сахалинске. Их участниками стали воспитанники спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду.

Состязания по лапте - один из видов занятий спортсменов в бесснежный период года. Игровую тренировку посвятили Дню народного единства, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

- В этой игре нужно думать, есть много нюансов. Если неправильно действуешь, то подводишь команду. Эти навыки ребятам потом пригодятся в горнолыжном спорте, игра развивает реакцию, - отметил тренер школы Анатолий Пак.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены от 9 до 11 лет. Они разделились на две команды, которые шуточно назвали «Спартак» и «Шиномонтаж». Последняя команда одержала победу в игре.