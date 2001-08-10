Сахалинцы стали лучшими на Кубке России по чир спорту
Несколько соревнований в рамках ежегодного Кубка России по чир спорту состоялись в Орле. Помимо самого Кубка спортсмены из 33 регионов страны принимали участие в фестивале «Восходящие звёзды», этапе Евролиги, Всероссийских соревнованиях по чир спорту и Чир Лиге России, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского министерства спорта.
Островная сборная была представлена рекордным для регионального чир спорта составом - 63 человека (59 спортсменов и 4 тренера). За три дня спортсменки совершили 22 выхода на площадку в трёх возрастных категориях: дети, юниоры и взрослые.
По итогам всех соревновательных дней команда Сахалинской области получила два Кубка Регионов, заняв первое место в командном зачёте по результатам Кубка России и второе место по результатам всероссийских соревнований.
В личном зачёте результаты распределились следующим образом:
«Чир-джаз-двойка (мальчики/девочки)»:
1 место - Меркулова Милана - Юн Алекса;
2 место - Баранова Анастасия - Зырянова Милена.
«Чир-хип-хоп двойка (мальчики/девочки)»:
1 место- Бараова Анастасия - Зырянова Милена.
«Чир-фристайл -двойка (мальчики/девочки)»:
1 место - Меркулова Милана - Юн Алекса.
«Чир-хип-хоп двойка (юниоры/юниорки)»:
1 место - Юн Арина - Кривобокова Яна
«Чир-фристайл-группа (мальчики/девочки)»:
2 место – команда Сахалинской области.
«Чир-хип-хоп-группа (юниоры/юниорки)»
2 место - команда Сахалинской области.
Этап Евролиги:
«Чир-хип-хоп-двойка (мужчины/женщины)»:
1 место - Баранова Эльвира - Ким Юми.
«Чир-хип-хоп-двойка (юниоры/юниорки)»:
2 место - Юн Арина - Кривобокова Яна.
Чир Лига России:
«Чир джаз двойка (мальчики/девочки)»:
1 место - Меркулова Милана - Юн Алекса;
2 место - Баранова Анастасия - Зырянова Милена.
«Чир фристайл двойка (мальчики/девочки)»:
1 место - Баранова Анастасия - Зырянова Милена;
2 место - Меркулова Милана - Юн Алекса;
3 место - Будылина Маргарита - Енина Милана.
«Чир-хип - хоп двойка (мальчики/девочки)»:
1 место- Баранова Анастасия - Зырянова Милена.
«Чир-фристайл-группа (мальчики/девочки)»:
1 место - команда Сахалинской области.
«Чир- хип- хоп - группа (мужчины-женщины)»:
1 место - команда Сахалинской области.
«Чир-хип-хоп-группа (юниоры/юниорки)»:
1 место - команда Сахалинской области.
Кубок России:
«Чир - хип-хоп-группа (мужчины/женщины)»:
1 место - команда Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Большая часть налогов от проекта «Сахалин-1» продолжит оставаться в области
09:20 Сегодня День экологической грамотности провели в одном из дворов Южно-Сахалинска
- 09:50 Сегодня Новые квартиры взамен «аварийных» получили семьи из Кировского
- 10:15 Сегодня «Стратегию развития до 2035 года» презентовали на Сахалине
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
15:30 30 Октября Жителей сахалинских районов онлайн будут консультировать врачи из областного центра
- 16:00 30 Октября Десять суток придется провести за решеткой алиментщику из Тымовского района
14:00 31 Октября Островитян приглашают на празднование Дня народного единства
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?