Сахалинцы стали лучшими на Кубке России по чир спорту

Несколько соревнований в рамках ежегодного Кубка России по чир спорту состоялись в Орле. Помимо самого Кубка спортсмены из 33 регионов страны принимали участие в фестивале «Восходящие звёзды», этапе Евролиги, Всероссийских соревнованиях по чир спорту и Чир Лиге России, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского министерства спорта.

Островная сборная была представлена рекордным для регионального чир спорта составом - 63 человека (59 спортсменов и 4 тренера). За три дня спортсменки совершили 22 выхода на площадку в трёх возрастных категориях: дети, юниоры и взрослые.

По итогам всех соревновательных дней команда Сахалинской области получила два Кубка Регионов, заняв первое место в командном зачёте по результатам Кубка России и второе место по результатам всероссийских соревнований.

В личном зачёте результаты распределились следующим образом:

«Чир-джаз-двойка (мальчики/девочки)»:

1 место - Меркулова Милана - Юн Алекса;

2 место - Баранова Анастасия - Зырянова Милена.

«Чир-хип-хоп двойка (мальчики/девочки)»:

1 место- Бараова Анастасия - Зырянова Милена.

«Чир-фристайл -двойка (мальчики/девочки)»:

1 место - Меркулова Милана - Юн Алекса.

«Чир-хип-хоп двойка (юниоры/юниорки)»:

1 место - Юн Арина - Кривобокова Яна

«Чир-фристайл-группа (мальчики/девочки)»:

2 место – команда Сахалинской области.

«Чир-хип-хоп-группа (юниоры/юниорки)»

2 место - команда Сахалинской области.

Этап Евролиги:

«Чир-хип-хоп-двойка (мужчины/женщины)»:

1 место - Баранова Эльвира - Ким Юми.

«Чир-хип-хоп-двойка (юниоры/юниорки)»:

2 место - Юн Арина - Кривобокова Яна.

Чир Лига России:

«Чир джаз двойка (мальчики/девочки)»:

1 место - Меркулова Милана - Юн Алекса;

2 место - Баранова Анастасия - Зырянова Милена.

«Чир фристайл двойка (мальчики/девочки)»:

1 место - Баранова Анастасия - Зырянова Милена;

2 место - Меркулова Милана - Юн Алекса;

3 место - Будылина Маргарита - Енина Милана.

«Чир-хип - хоп двойка (мальчики/девочки)»:

1 место- Баранова Анастасия - Зырянова Милена.

«Чир-фристайл-группа (мальчики/девочки)»:

1 место - команда Сахалинской области.

«Чир- хип- хоп - группа (мужчины-женщины)»:

1 место - команда Сахалинской области.

«Чир-хип-хоп-группа (юниоры/юниорки)»:

1 место - команда Сахалинской области.

Кубок России:

«Чир - хип-хоп-группа (мужчины/женщины)»:

1 место - команда Сахалинской области.