Юных островитян приглашают на открытый урок по боксу

Открытый урок по боксу пройдет в спортивной школе «Кристалл» в рамках дополнительного набора детей на отделении. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

На ознакомительное занятие приглашают мальчиков и девочек от 10 лет. У ребят будет возможность принять участие в тренировке наравне с опытными воспитанниками, познакомиться с тренерами, а также узнать об этом виде спорта подробнее.

Открытый урок пройдет под руководством тренеров «Кристалла» Александра Якушева и Николая Слищука. Юных поклонников бокса ждут 8 ноября. Начало в 16:30. Участие в мероприятии бесплатное, также, как и дальнейшие занятия боксом.