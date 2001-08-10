Первую победу в ноябре одержали «Сахалинские Акулы»

Первый ноябрьский домашний матч против «Динамо-СПБ» провели «Сахалинские Акулы». Накануне почётными гостями стали воспитанники смирныховской школы-интерната «Радуга». Ребята были на хоккее впервые в жизни, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

В первой двадцатиминутке никому из игроков отличиться не удалось. Обе команды отыграли практически на равных. Однако уже во втором периоде на 5-й минуте гости открыли счёт. «Сахалинским Акулам» потребовалось шесть с небольшим минут, чтобы отыграться. С передач Ярослава Ткачёва и Филиппа Кнауба Егор Курилкин поразил ворота Макара Чуфарова. До конца периода игроки каждой из команд пытались вырваться вперёд, Владимир Кротов («Сахалинские Акулы») и Семён Сорокин («Динамо-СПБ») заработали обоюдное удаление за грубость, но цифры на табло не менялись.

В первые минуты последнего периода Станислав Баснев с передач Алексея Долишня и Алексея Бозунова заброшенной шайбой выводит островную команду вперед. Но вскоре Даниил Москалёв отправился в штрафной бокс, а «Динамо» смогли реализовать большинство. Семён Захаров отправил шайбу в ворота сахалинцев, тем самым переведя матч в овертайм.

В дополнительное время команды играли 3 на 3. Хозяева и гости поочерёдно наступали в атаку, но никому из команд не удавалось достичь цели. За 11 секунд до финальной сирены под гул трибун Егор Курилкин и Вадим Чеботарёв, входя в зону соперника, обменялись пассами и последний забросил победную шайбу в ворота петербуржцев.

Матч окончился со счётом 3:2 в пользу хозяев льда. Уже завтра в 19:00 «Сахалинские Акулы» проведут вторую встречу с «Динамо-СПБ». Все средства, вырученные с продажи билетов, будут переданы на благотворительность.