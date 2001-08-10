Юные сахалинские волейболисты заняли второе место на блиц-турнире в Иркутске
Межрегиональный блиц-турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства, состоялся в Иркутске. Его участниками стали команды юношей 11-12 лет из Ангарска, Иркутска и Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
- Каждый матч состоял из трех обязательный партий до 25 очков. За победу со счетом 3:0 присуждается три очка, со счетом 2:1 – два очка. Высота сетки – 230 см, - пояснили организаторы.
Островной регион представили воспитанники спортивной школы по волейболу. Подопечные тренера Андрея Барановского находятся сейчас в Иркутске на учебно-тренировочных сборах, где готовятся к первенству ДФО.
Соперниками сахалинцев были сверстники из Ангарска и Иркутска, а также команда "Ангарск-2006", выступавшая вне конкурса.
Победителем турнира стали представители Ангарска. Они выиграли матчи у Южно-Сахалинска (2:1) и Иркутска (3:0). Сахалинская команда заняла второе место. Проиграв Ангарску, островитяне нанесли поражение Иркутску (2:1).
Серебряными призерами межрегионального турнира стали Константин Агафонов, Назар Богдан, Эльдар Бунак, Никита Ермолов, Роман Зуев, Илья Клеманский, Ярослав Лукин, Максим Рыжов, Антон Семененко, Владислав Светов, Сергей Ткаченко, Максим Чернецкий.
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