Юные сахалинские хоккеисты успешно выступают на первенстве ДФО

Первый этап дальневосточного первенства по хоккею проходит в Хабаровске со 2-го ноября. Соревнования объединили восемь команд из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Якутска, Холмска, Южно-Сахалинска и Кореи. Команды разделены на две подгруппы.

Честь островной столицы отстаивают воспитанники Константина Пятакова и Александра Скворцова из спортивной школы «Кристалл».

– По состоянию на 6 ноября команда «Кристалл-2007» занимает первое место в своей подгруппе. Ребята провели четыре игры, и в каждой одержали победу, – рассказывает представитель команды.

Начиная с первого матча, сахалинские хоккеисты ни разу не уступили в счете своим соперникам. Так, с командой «Форвард» из Благовещенска «Кристалл-2007» сыграл со счетом 9:2. Матч с хабаровским «Амуром ДВ» прошел всухую: 8:0 в пользу сахалинцев. И, наконец, две игры с «Кореей Селект» принесли «кристалловцам» в общей сложности 14 победных очков, сообщили ТИА "Острова" в "Кристалле".

Впереди у спортсменов еще две игры. Следующий этап первенства среди спортсменов до 13 лет пройдет в Южно-Сахалинске в январе. Соперники нашей команды в группе определятся по результатам последнего игрового дня в первом этапе 8 ноября.