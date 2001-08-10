Юные сахалинские хоккеисты успешно выступают на первенстве ДФО
Первый этап дальневосточного первенства по хоккею проходит в Хабаровске со 2-го ноября. Соревнования объединили восемь команд из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Якутска, Холмска, Южно-Сахалинска и Кореи. Команды разделены на две подгруппы.
Честь островной столицы отстаивают воспитанники Константина Пятакова и Александра Скворцова из спортивной школы «Кристалл».
– По состоянию на 6 ноября команда «Кристалл-2007» занимает первое место в своей подгруппе. Ребята провели четыре игры, и в каждой одержали победу, – рассказывает представитель команды.
Начиная с первого матча, сахалинские хоккеисты ни разу не уступили в счете своим соперникам. Так, с командой «Форвард» из Благовещенска «Кристалл-2007» сыграл со счетом 9:2. Матч с хабаровским «Амуром ДВ» прошел всухую: 8:0 в пользу сахалинцев. И, наконец, две игры с «Кореей Селект» принесли «кристалловцам» в общей сложности 14 победных очков, сообщили ТИА "Острова" в "Кристалле".
Впереди у спортсменов еще две игры. Следующий этап первенства среди спортсменов до 13 лет пройдет в Южно-Сахалинске в январе. Соперники нашей команды в группе определятся по результатам последнего игрового дня в первом этапе 8 ноября.
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