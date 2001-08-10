Островным спортсменам рассказали о «Семье дзюдо»
Мастер спорта СССР по дзюдо, член комиссии по образованию Европейского Союза дзюдо, старший тренер клуба «Каскад» из Сергиева Посада Юрий Крищук побывал в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
- Это очень опытный и титулованный наставник. Среди его воспитанников есть победители Кубка мира по дзюдо, а также юношеских, молодежных, студенческих первенств и чемпионатов России. Мы давно хотели пригласить этого специалиста к нам, но никак не получалось. Сейчас нам удалось это сделать, мы пригласили его провести обучающий семинар в нашей школе, - говорит директор спортивной школы самбо и дзюдо Александр Кардаш.
Проект, который продемонстрировал Юрий Крищук, называется «Семья дзюдо». Как видно из названия, его основная идея - укрепление взаимопонимания детей и родителей, возможность найти общие интересы, доверять друг другу, повысить интерес к спорту и здоровому образу жизни через занятия дзюдо.
- Семейное дзюдо - не новая практика. В Европе она существует много лет. Через комплекс упражнений родители могут почувствовать и узнать возможности своего ребенка. Скорее всего для них откроются новые черты его характера. И не обязательно быть спортсменом. Записаться может каждый. В этом-то и суть - мы прививаем любовь к спорту с самых основ, - пояснил Юрий Крищук.
Слушатели семинара стали юные спортсмены, их родители и тренеры. Многих заинтересовал новый проект. Они расспрашивали гостя о нюансах, интересовались, со сколько лет можно начинать дзюдо, сколько раз в неделю проводятся занятия, какая будет отдача.
- В Европе, и Россия в этом плане не исключение, было подмечено, что основной отток подростков из секций дзюдо (или другого вида спорта) происходит в 14-15 лет. Кто-то делает выбор в пользу учебы, кто-то начинается заниматься чем-то другим, кому-то не хватает времени. Однако после внедрения проекта «Семья дзюдо» ситуация изменилась. Мы смогли приостановить этот процесс, и теперь все больше и больше юношей и девушек продолжают заниматься дзюдо в старших классах, - подвел итог семинара Юрий Крищук.
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