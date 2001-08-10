Чемпион мира провёл мастер-класс для сахалинских кикбоксеров

Мастер-класс по кикбоксингу от титулованного чемпиона, заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона мира, Европы и России по тайскому боксу и кикбоксингу Артема Вахитова состоялся накануне в областном центре. Участниками занятия стали более 60 сахалинских спортсменов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на спортивную школу "Кристалл".

– Мы не отрабатывали какие-то специальные приемы и техники. Ставка на мастер-классе была сделана на популяризацию кикбоксинга и стимулирование спортсменов для достижения новых результатов в этом виде спорта. Ведь общаясь с такими титулованными мастерами, ребята получают мощную мотивацию, – говорит президент региональной федерации кикбоксинга Алексей Буторин.

Мастер-класс прошел в формате тренировки. После разминки Артем Вахитов продемонстрировал ребятам несколько своих популярных приемов, которые он использует в поединках чаще всего. Затем спортсмены получили возможность самостоятельно отработать эти приемы в парах. В завершение встречи прошла беседа, на которой титулованный гость ответил на вопросы ребят и родителей. Приятным бонусом для спортсменов стала фотосессия и получение автографов от Артема Вахитова.

Встреча состоялась в рамках проекта «Миссия чемпионов», который призван содействовать развитию спорта путем привлечения именитых спортсменов к мероприятиям с участием молодого поколения.