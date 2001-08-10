Семь медалей завоевали сахалинские боксеры на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по боксу «Юность России» состоялись в Петропавловске-Камчатском. Их участниками стали больше 100 спортсменов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

Островной регион представила команда из семи спортсменов – воспитанников клуба «Бокс 65». Они выступили в младшей и средней возрастной группе от 11 до 13 лет. Большая часть сахалинцев впервые боролась на соревнованиях такого уровня.

- Ребята проявили характер и показали себя как команда, поддерживали друг друга. Каждый из них провел по два боя. Всего двое ребят у нас в финале уступили. Не хватило опыта, как раз был первый выезд у них, но надеемся, что уже на следующих состязаниях они себя покажут лучше. Эти победы дадут им стимул двигаться дальше и совершенствоваться, - отметил тренер спортсменов Николай Барышев.

По итогам боев среди участников 13-ти лет первое место заняли Александр Славков (36 кг) и Шохжахон Хасанов (38 кг), а Артур Капитонов (28 кг) завоевал серебро. Среди спортсменов 11 и 12-ти лет лучшими стали Алексей Паршин (48 кг), Сергей Чиняев (50 кг) и Тохир Турсунов (54 кг), а Данил Волков (40 кг) занял второе место.

- Сахалинцы занимаются в спортивном комплексе «Атлант» в планировочном районе Луговое. К ним могут присоединиться все желающие. Подробности можно узнать по телефону 8 924 285 64 96 (Николай), - отмечают в минспорта.