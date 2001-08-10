Сахалинские хоккеисты потерпели поражение от

«Сахалинские Акулы» вновь встретились с питерским «Динамо» в «Арена Сити». Во втором матче серии, как и в первом, было заброшено пять шайб, но только одна в ворота гостей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Первый период начался с заброшенной Глебом Шаборшиным шайбы в ворота хозяев льда. «Акулы» пытались сравнять счёт, два раза выстояли в меньшинстве, но безуспешно. За четыре минуты до сирены гости вновь поразили ворота Григория Колупаева.

Во втором периоде островитяне начали проводить активные атаки в зоне гостей и одна из них увенчалась успехом. Игроки «Акул» и «Динамо» попадали у ворот гостей, а Александр Баранов, воспользовавшись моментом, мощным щелчком отправил шайбу в калитку Ивана Сапожникова вместе с его клюшкой. Хозяевам засчитали гол, но радость была недолгой. До конца 20-минутки Семён Захаров и Дмитрий Рашевский оформили по шайбе в ворота сахалинцев.

В третьем периоде на страже «акульских» ворот стоял уже Кирилл Кузьменко. Ему удалось не допустить изменения счёта в пользу петербуржцев. Победу в матче со счётом 1:4 одержала команда «Динамо-СПБ.