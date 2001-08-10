Больше 700 южно-сахалинских школьников научили савату
Серию открытых уроков по французскому боксу - савату - провели в школах областного центра. Они проходят в рамках проекта «Веселый ринг». Организаторы тренировок – представители сахалинской федерации савата, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерства спорта.
Тренеры и действующие спортсмены островной федерации уже посетили школы №1, №4, №7, №8, №13, №19 и №26. Всего на занятиях побывали более 700 юных сахалинцев.
- Ребята постигают основы французского бокса, мы хотим популяризировать этот вид спорта и привить им желание вести здоровый образ жизни. Ведь, как известно в здоровом теле здоровый дух. Сават, как очень практичный и комплексный вид спорта, соответствует поставленным задачам проекта. В процессе тренировок по французскому боксу гармонично развиваются все физические качества ребёнка. Например, координационные способности, гибкость, сила, быстрота, выносливость, - отметил президент островной федерации сават Александр Ермоленко.
Организаторы посетят еще несколько школ областного центра. Завершится проект в конце ноября.
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