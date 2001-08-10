Сахалинские борцы завоевали медали всех достоинств на всероссийском турнире

Всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти тренера-преподавателя Гусейна Асалиева, состоялись во Владивостоке. Их участниками стали юноши и девушки от 7 до 15 лет из разных регионов России, а также Азербайджана, Армении, Китая и Монголии.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорта, в числе претендентов на награды были и островные спортсмены. Борцам удалось завоевать медали всех достоинств.

- Победителем турнира стал кандидат в мастера спорта из Поронайска Никита Коваленко. Он боролся в весовой категории до 75 кг среди юношей семи-восьми лет. Никита убедительно провел все поединки, одержав четыре победы, - поделился старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья всероссийской категории Александр Ваулин.

Третье место в этой же возрастной группе занял Кирилл Кельмяшкин. Борец из Южно-Сахалинска выступал в весовой категории до 68 кг. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Гасан Рамазанов из областного центра. В его активе серебряная медаль в весе до 42 кг в состязаниях юношей семи-восьми лет, отмечают в минспорта.