Сахалинские борцы завоевали медали всех достоинств на всероссийском турнире
Всероссийские соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти тренера-преподавателя Гусейна Асалиева, состоялись во Владивостоке. Их участниками стали юноши и девушки от 7 до 15 лет из разных регионов России, а также Азербайджана, Армении, Китая и Монголии.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минспорта, в числе претендентов на награды были и островные спортсмены. Борцам удалось завоевать медали всех достоинств.
- Победителем турнира стал кандидат в мастера спорта из Поронайска Никита Коваленко. Он боролся в весовой категории до 75 кг среди юношей семи-восьми лет. Никита убедительно провел все поединки, одержав четыре победы, - поделился старший тренер сборной команды Сахалинской области, судья всероссийской категории Александр Ваулин.
Третье место в этой же возрастной группе занял Кирилл Кельмяшкин. Борец из Южно-Сахалинска выступал в весовой категории до 68 кг. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Гасан Рамазанов из областного центра. В его активе серебряная медаль в весе до 42 кг в состязаниях юношей семи-восьми лет, отмечают в минспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:30 5 Ноября Сахалинский «Русский терем» взял гран-при международного конкурса
13:00 5 Ноября Областной слёт объединил более 70 «серебряных волонтеров» в медицине
- 16:05 5 Ноября Южносахалинцам расскажут, как менялись названия улиц города
- 13:30 5 Ноября Распоряжение о соцсетях вступило в силу в Сахалинской области
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?