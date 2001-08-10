Сахалинка взяла бронзу Чемпионата Европы FISTC по ездовому спорту

Чемпионат Европы FISTC Cart (FISTC Cart European Championship) по ездовому спорту завершился в Венгрии накануне. Его участницей стала сахалинка Екатерина Авдонина, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Островная спортсменка выступила в дисциплине «Каникросс 1 собака, женщины». Состязания длились три дня, в каждый из которых Екатерине с ее напарником, сибирским хаски Даф (DAVIDOFF SHADOW OF WOLF), необходимо было преодолеть по 5 километров.

- На этом крупном соревновании могут участвовать только северные ездовые собаки с родословными. Собаки могут быть - аляскинскими маламутами, сибирскими хаски, самоедами и гренландскими собаками с родословной FCI, - поделился президент сахалинской федерации ездового спорта Сахалинской области Дмитрий Архипов. – Ежедневно они проходили одну и ту же трассу, но в последний день была непогода и она очень испортилась, было много грязи. Бежали в очень сложных условиях.

По итогам забегов сахалинка Екатерина Авдонина заняла третье место. Ее общий результат за три дня составил 1 час 3 минуты 38 секунд. Как призера соревнований ее пригласили для участия в Чемпионате Европы FISTC Cart 2020 года. Он состоится в Германии в ноябре 2020-го.

Напомним, Екатерина Авдонина - одна из лучших спортсменок Сахалинской области. В октябре, на этапе Кубка России по ездовому спорту, который проходил в Хабаровске, она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.