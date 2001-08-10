Состязания по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта прошли в Южно-Сахалинске

Первенство по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта состоялось в Южно-Сахалинске. Раньше подобные соревнования не проходили на Дальнем Востоке и сахалинские стали первыми. Они прошли в аэродинамическом комплексе ЦТВС, передает ТИА "Острова" со ссылкой на министерство спорта области.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: акробатика групповая - двойки и фристайл. В мероприятии приняли участие 15 спортсменов в возрасте от 8 до 32 лет – это воспитанники парашютной и аэротрубной секций Центра, а также инструкторы аэрокомплекса.

В групповой акробатике-двойки за призовые места состязалось семь команд. По итогам соревнований места разделились следующим образом:

I место - Марина Бережная и Любовь Николаева (команда "Макарошка и Печенька");

II место - Артем Гудзь и Юлия Мазырко (команда "Вини второго»);

III место завоевали Артем Борисов и Захаров Арсений (команда "Вираж").

Самой зрелищной стала дисциплина «фристайл», где спортсмены продемонстрировали все свои навыки в покорении воздушного потока. Лучшим в этой дисциплине стал Илья Обломов, второе место заняла Марина Бережная, тройку лидеров замкнула Любовь Николаева.

Все участники соревнования сдали нормативы на 2 и 3 спортивные разряды.