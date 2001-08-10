Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2019
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10:15, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные «греко-римляне» завоевали две медали дальневосточных соревнований

Дальневосточный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Федорова, прошел в Комсомольске-на-Амуре. На ковре спортивного комплекса «Орлан» свое мастерство продемонстрировали около 120 юных борцов из Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

- Успешно выступили на этих состязаниях воспитанники южно-сахалинской спортивной школы по греко-римской борьбе. Подопечные тренеров Хон У Сик и Эдуарда Зарюты завоевали золотую и бронзовую медали, - рассказал тренер островной сборной Олег Накагава.

Победителем соревнований стал Артем Кашкаров. Ему не было равных в весовой категории до 59 кг. А в весе до 48 кг третье место занял Азиз Набиев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

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