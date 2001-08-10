Больше 200 легкоатлетов собрало первенство в Южно-Сахалинске
Открытое первенство спортивной школы летних видов спорта им.Комнацкого по легкой атлетике состоялось в Южно-Сахалинске. Его посвятили празднованию Дня народного единства. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из Долинска, Анивы, Макарова, Поронайска, Корсакова, Холмска и областного центра, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
На старт вышли спортсмены от 10 до 15 лет. Они соревновались в беге на 60, 200, 400, 600 и 800 метров, а также показали себя в прыжках в длину, толкании ядра и барьерном беге.
По итогам соревнований в беге на 60 метров среди участниц 2006-2007 года рождения победительницей стала Ангелина Витюк, второй к финишу пришла Ольга Мосейчук, третьей – Юлия Плаксина. Среди спортсменок 2004-2005 годов рождения первой стала Виолетта Крышина, второе место заняла Маргарита Серегина, третье – Анастасия Шпартеева.
Среди юношей 2004-2005 годов рождения победителем стал Данил Резников, второе место у Ильи Хлопова, а третье у Владислава Трегубова. Среди участников 2006-2007 годов рождения первым к финишу пришел Михаил Кожаров, вторым – Дукьян Федоров, а третьим – Никита Сафин.
На дистанции 200 метров среди участниц 2006-2007 годов рождения победила Анастасия Нижник, второе место у Юлии Плаксиной, а третье у Натальи Викуловой. Среди спортсменок 2004-2005 годов рождения первой стала Вероника Троценко, второе место у Евгении Рехмонен, третье место у Алены Южаковой.
Среди юношей 2006-2007 года рождения на той же дистанции лучшим стал Лукьян Федоров, серебро у Данила Кольченко, а бронза у Кирилла Белоногова.
В беге на 400 метров среди девушек 2004-2005 годов рождения золото завоевала Анастасия Андреева, серебро у Евгении Рехмонен, а бронза у Вероники Косвинцевой.
На дистанции 600 метров среди участниц 2004-2005 годов рождения первой к финишу пришла Валентина Перелыгина, второе место у Татьяны Конюховой, а третье у Нины Омельчук. На этой же дистанции, но среди спортсменок 2006-2007 годов рождения первой стала Анастасия Запольская, второе место у Николь Внуковой, а третье у Варвары Мухортовой.
В беге на 800 метров среди юношей 2006-2007 годов рождения первым стал Егор Звягинцев, второе место у Кирилла Колюка, а третье у Юрия Сорокина. Среди спортсменов 2004-2005 годов рождения золото завоевал Анатолий Высоцкий, серебро у Алексея Сухорукова, а бронза у Яна Абдрашитова.
В барьерном беге на 60 метров участвовали девушки 2006-2007 годов рождения. Первой стала Анна Струкова, второе место заняла Софья Цевун.
Лучший результат в толкании ядра среди девушек 2006-2007 годов рождения показала Валерия И, второе место заняла Николь Николаева. Среди юношей первым стал Никита Сафин, вторым – Александр Шаламаев, а третьим – Герман Савин.
Лучшей среди девушек 2004-2005 годов рождения стала Соня Но, серебро у Ирины Кондратьевой, а бронза у Златы Дунаевой. Среди юношей победителем оказался Елисей Власенко.
В прыжках в длину среди девушек 2006-2007 годов рождения золото завоевала Александра Козлова, второе место у Софьи Черемисиной. Среди юношей этого же возраста первым стал Глеб Колесниченко, вторым – Виталий Рыщенко. В этой же дисциплине среди девушек 2004-2005 года рождения первой стала Маргарита Серегина, второй – Татьяна Халявко, третьей – Софья Шапавал. Победителем среди юношей оказался Вадим Брагин.
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