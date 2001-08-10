Сахалинка отправились на финал Кубка мира по мас-рестлингу

Финал Кубка мира по мас-рестлингу состоится в Польше. Состязания соберут сильнейших спортсменов, которые представят 25 стран. сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

Впервые на таком крупном старте выступит сахалинская спортсменка. Островной регион представит Анастасия Плотникова и ее тренер Евгений Борозна. Напомним, девушка - бронзовый призер Кубка мира, который состоялся в этом году в Узбекистане.

- Анастасия тренируется в спортивной школе города Поронайска. Многие из спортсменов не дошли до финала по разным причинам, в основном из-за травм. Мне, как тренеру, пришлось очень чётко строить тренировочный процесс для подготовки Анастасии. Мы готовы бороться за призовые места, - отметил Евгений Борозна.

Финал Кубка мира по мас-рестлингу стартует 14 ноября. Он продлится четыре дня.