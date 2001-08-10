Лучших кикбоксеров определили в Смирных

Открытый турнир по кикбоксингу «Рубеж победы» завершился в Смирных. Районные соревнования состоялись в четвертых раз, и объединили 65 спортсменов от 5 до 18 лет из Южно-Сахалинска и Смирныховского района, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу спортивной школы "Кристалл".

Спортсмены состязались в разделе фулл-контакт, который предполагает нанесение ударов руками и ногами без ограничения силы. Юные участники в возрасте до 11 лет соревновались в лайт-контакте.

Первыми на ринг вышли самые юные и легковесные спортсмены, опытные бойцы по традиции завершили соревнования зрелищными поединками. Интересные бои продемонстрировали и девочки, которые в результате завоевали несколько призовых мест.

По итогам соревнований определились победители в 23 весовых и возрастных категориях. Воспитанники спортивной школы «Кристалл» завоевали 13 золотых медалей.

Золотыми призерами стали: Умарзаков Абубакир (24 кг, 2013-2014 г.р.), Чернов Артем (24 кг, 2011-2012 г.р.), Бирюков Артем (32 кг, 2011-2012 г.р.), Тимаев Руслан (30 кг, 2009-2010 г.р.), Легостаева Катя (30 кг, 2009-2010 г.р.), Меленкес Анастасия (30 кг, 2008-2009 г.р.), Челтушев Шуну (30 кг, 2007-2008 г.р.), Левицкий Данила (37 кг, 2007-2008 г.р.), Прищеп Иван (46 кг, 2007-2008 г.р.), Крикова Дарья (48 кг, 2007-2008 г.р.), Ча Максим (55 кг, 2007-2008 г.р.), Пахомов Владимир (70 кг, 2007-2008 г.р.), Ким Марат (33 кг, 2005-2006 г.р.), Зайковский Кирилл (45 кг, 2005-2006 г.р.), Чэй Владимир (51 кг, 2005-2006 г.р.), Шастин Виктор (60 кг, 2005-2006), Мамаев Илья (52 кг, 2003-2004 г.р.), Фозилов Акбар (60 кг, 2003-2004 г.р.), Дю Александр (63, 5 кг 2003-2004 г.р.), Дроздов Дмитрий (65 кг, 2001-2002 г.р.), Тен Артем (71 кг, 2001-2002 г.р), Микшенко Тимофей (85 кг, 2001-2002 г.р), Мамедов Али (71 кг, 2000 + г.р.)

– Турнир проводили, в первую очередь, для спортсменов. Для их личного развития, приобретения технических навыков и результатов, и для развития кикбоксинга в Смирныховском районе в целом. Кроме того, эти соревнования посвятили открытию юнармейского отделения в Смирных. Большая часть участников являются воспитанниками «Юнармии», – рассказал президент региональной федерации кикбоксинга Алексей Буторин.

Он также добавил, что сильнейшие спортсмены спортивной школы «Кристалл» через неделю отправятся на открытый областной турнир по кикбоксингу. Он пройдет в Охе.