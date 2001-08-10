Сильнейших тяжелоатлетов определили в Южно-Сахалинске
Сразу три турнира по тяжёлой атлетике среди юношей, девушек и взрослых спортсменов прошли в Южно-Сахалинске. В течение двух дней на базе спортивной школы «Кристалл» соревновались тяжелоатлеты Сахалина и Японии. Они померились силами в первенстве и кубке островного региона, а также в международном открытом турнире, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.
Свою силу и технику на помосте показали более 60 тяжелоатлетов. Среди них мастера спорта международного класса, победители всероссийских и мировых соревнований. Это представители Охи, Поронайска, Холмска, Южно-Сахалинска и японского города Сибецу. Спортсмены Страны восходящего солнца приехали к нам с ответным визитом. В декабре прошлого года сахалинцы демонстрировали своё мастерство в Японии.
Сэгава Руна занимается тяжёлой атлетикой 4 года. Всё началось с того, что однажды ей предложили попробовать свои силы в этом виде спорта, в итоге девушке понравилось и она решила продолжить обучение. Сейчас Сэгава Руна показывает хорошие результаты. Ей уже доводилось встречаться на помосте с сахалинскими атлетами у себя на родине. Их выступления произвели на неё впечатление.
- В прошлом году сахалинцы приезжали в Сибецу, там я познакомилась с ними, они очень сильные, - поделилась впечатлениями в ходе турнира Сэгава Руна. - Сейчас немного волнительно, так как соревнуюсь не у себя дома, но стараюсь расслабиться и показать лучшие результаты.
По итогам открытого турнира между спортсменами префектуры Хоккайдо и Сахалинской областью победителями среди мужчин в своих весовых и возрастных категориях стали Рафаэль Зайнулин (Южно-Сахалинск), Роман Даровских (Поронайск), Иван Горшков (Поронайск), Тан Какэру (Сибецу), Вячеслав Парфенов (Холмск), Максим Миляков (Поронайск), Ито Юго (Сибецу) и Владимир Болмотов (Южно-Сахалинск). Среди представительниц прекрасной половины медали высшей пробы завоевали Анастасия Корчагина (Холмск), Вероника Мазалова (Холмск), Анастасия Заприкутенко (Холмск), Ляйсан Махиянова (Холмск) и Сэгава Руна (Сибецу).
На первенстве области сильнейшими среди юношей стали Рафаэль Зайнулин (Южно-Сахалинск), Роман Даровских (Поронайск), Иван Горшков (Поронайск), Егор Мартынов (Оха), Данил Рябоконь (Поронайск), Вячеслав Парфёнов (Холмск), Максим Миляков (Поронайск), Денис Чу (Холмск) и Владимир Болмотов (Южно-Сахалинск).
На Кубке Сахалинской области лидировали Роман Даровских (Поронайск), Мгер Григорян (Поронайск), Руслан Рубцов (Южно-Сахалинск), Артур Ишмухаметов (Южно-Сахалинск), Сайдулло Маматкулов (Холмск), Роман Конин (Оха), Станислав Ракитин (Южно-Сахалинск), Сергей Сторожук (Южно-Сахалинск) и Владимир Болмотов (Южно-Сахалинск).
Кубок области являлся отборочным этапом в формировании сборных команд, которые примут участие в кубке Дальнего Востока, первенстве и кубке России.
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