Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2019
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12:50, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитян приглашают на бесплатный фитнес по сават-форме

Бесплатные занятия по сават - форме проходят в Южно-Сахалинске. Прийти на них могут все желающие. Летом занятия проходили на «Горном воздухе», а с наступлением холодов тренировки переместились в спортивный зал. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Всех желающих ждут по адресу: пр. Победы, 68. Занятия проходят в субботу в 14:00 и в воскресенье в 11:00.

Сават форма - фитнес направление французского бокса сават, позволяющее держать мышцы в тонусе, изучая технику одного из древнейших единоборств мира под зажигательную музыку.

- В сават используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. А сават-форма является оздоровительным направлением этого вида единоборств. Участники тренировок получают полезную кардионагрузку, чувствуют работу всех групп мышц, прорабатывают гибкость, - поделились организаторы.

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