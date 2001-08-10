Островитян приглашают на бесплатный фитнес по сават-форме

Бесплатные занятия по сават - форме проходят в Южно-Сахалинске. Прийти на них могут все желающие. Летом занятия проходили на «Горном воздухе», а с наступлением холодов тренировки переместились в спортивный зал. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Всех желающих ждут по адресу: пр. Победы, 68. Занятия проходят в субботу в 14:00 и в воскресенье в 11:00.

Сават форма - фитнес направление французского бокса сават, позволяющее держать мышцы в тонусе, изучая технику одного из древнейших единоборств мира под зажигательную музыку.

- В сават используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. А сават-форма является оздоровительным направлением этого вида единоборств. Участники тренировок получают полезную кардионагрузку, чувствуют работу всех групп мышц, прорабатывают гибкость, - поделились организаторы.