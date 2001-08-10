Сахалинец завоевал две медали Чемпионата Европы по тхэквондо среди глухих

Чемпионат Европы по тхэквондо среди глухих состоятся в Турции. Он собрал сотни сильнейших спортсменов из разных стран.

Как ТИА "Острова" сообщили в сахалинском минспорта, в составе сборной России на соревнованиях выступил островитянин Игорь Ким. Молодой человек занимается тхэквондо в спортивной школе по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска. 25-летний спортсмен выступал в весовой категории до 58 килограммов.

- На предварительной стадии турнира Игорь был сильнее представителей Турции и Украины. В финале уступил россиянину из Белгорода и в итоге завоевал серебро Чемпионата Европы, - поделился тренер спортсмена Денис Ким.

Игорь Ким также поучаствовал в командных соревнованиях ТК-5 (стенка на стенку). Это один из самых зрелищных видов, претендующих на включение в программу Олимпийских игр.

В полуфинале россияне соревновались со сборной Турции и одержали победу. В финале сразились со сборной Украины и стали первыми. Тем самым, Игорь Ким завоевал золотую медаль в составе сборной команды России.