Островные футболистки вошли в десятку лучших на фестивале в Москве
Финальный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 прошел в Москве. В ежегодных соревнованиях приняли участие 82 дворовые футбольные команды из 63-х регионов России, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
Островную столицу представили юные спортсменки команды «Атлант» (Южно-Сахалинск), воспитанницы секции футбола МАУ «Спорт» под руководством инструктора по спорту Сергея Волкова. Для выхода на всероссийский этап девушкам пришлось пройти муниципальный и областной отборы, на которых начинающие футболистки с успехом одолели всех своих соперников.
На всероссийском этапе на поле академии «Спартак» по футболу им.Ф.Ф.Черенкова (Москва) встретились 61 футбольная команда мальчиков и 21 футбольная команда девочек. Всего в турнире приняли участие более 800 детей и тренеров из 63 регионов России.
Всего сахалинки провели 4 игры, из которых в двух одержали победу, 1 проиграли и еще 1 завершили в ничью. В результате набранных очков островная команда заняла 10 строку в турнирной таблице, что является достойным результатом для детского дворового футбола Южно-Сахалинска.
- Единственной сложностью для нас стала 8-ми часовая разница во времени между Москвой и Южно-Сахалинском, - рассказал инструктор по спорту МАУ «Спорт» Сергей Волков. - Девочки не успели толком адаптироваться и показали не самую лучшую игру. В следующем году надеемся подтянуть результат и подняться выше по турнирной таблице к призовым местам.
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