Юный шахматист из Корсакова выиграл первенство ДФО

Во Владивостоке завершилось первенство ДФО по молниеносной игре в шахматы (блиц). Участниками состязаний были мальчики и девочки, а также юноши и девушки пяти возрастных групп, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Метеором промчался по дистанции Михаил Парецкий из Корсакова. Воспитанник тренера Сергея Габрусева выступал в турнире мальчиков до 11 лет. Это число стало для него знаковым. Выиграв 11 партий подряд, Парецкий завоевал титул сильнейшего со 100-процентным результатом (11 из 11). Золотую медаль он обеспечил себе за два тура до финиша, но продолжил выкладываться по максимуму и добился шедеврального достижения, которое можно повторить, но не улучшить.

В этой же возрастной группе у девочек ТОП-10 сильнейших замкнула Таисия Дворцова (6 из 11). В турнире юношей до 13 лет островной регион представляли три шахматиста. Лучший результат среди них показал Михаил Бамбизо (6 из 11, 19-е место). Островитян мог вполне рассчитывать на большее. После 6 туров в его активе было 5 очков. Однако затем все пошло не так, и он проиграл четыре партии кряду. Влад Черняев набрал 5,5 очков, а Егор Макаров – 4,5 очка.

Артем Хуснулгатин набрал 6,5 очков из 11 в турнире до 15 лет. Это принесло ему 9 место среди 38 участников. Лучше всего Артему удался отрезок с третьего по шестой туры, когда он набрал 3,5 очка.

Катастрофически неудачно начал турнир Георгий Егоров (до 17 лет). В первых шести партиях у него были две победы при четырех поражениях. Но бурный финиш (пять побед подряд!) позволил ему занять высокое шестое место.

В состязаниях юношей до 19 лет играли два сахалинских шахматиста. Николай Семенов в рейтинг-листе занимал только 14-е место (среди 15 участников). Казалось бы, что ему уготована роль одного из аутсайдеров. Но на старте он выиграл три партии подряд, что помогло ему более оптимистично смотреть на финиш. Как итог – 6 из 11 (8-е место). У Павла Лозовского – 3 из 11 (14-е место).