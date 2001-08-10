Сахалинские волейболисты победили «Гроный-2» в трех партиях
Накануне, 14 ноября, «Элвари-Сахалин» в первом матче третьего тура чемпионата страны по волейболу (высшая лига «Б») принимал «Грозный-2» из столицы Чеченской Республики. Игра, прошедшая в спортивной школе по волейболу, завершилась победой хозяев площадки в трех партиях, предает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Перед игрой «Элвари» пополнили два новобранца, которых, впрочем, этим словом можно назвать с большой долей условности. Ведь для обоих это уже третье «пришествие» в команду. Андрей Мельников впервые играл за «Элвари-Сахалин» в сезоне 2013-2014 года, а в сезоне 2018-2019 года он в его составе стал бронзовым призером чемпионата. Связующий Артем Бутько начал дирижировать игрой островитян осенью 2014 года. Затем после небольшого перерыва он вернулся в нее, а после вновь наступила пауза.
- Тяжеловато, конечно, играть после такого большого перерыва. Но, ничего, притираемся понемногу. Думаю, дальше будет лучше. Сегодня недооценили соперника, который показал неплохую игру. А у нас самих ничего не получалось. Совокупность факторов привела не к очень уверенной игре, - сказал после матча Артем Бутько.
Первая партия получилась неплохой. Гости открыли счет, но Кирилл Орликовский справился с подачей соперника, Артем Бутько вывел на удар Олега Величко, который восстановил равновесие. На подаче Михаила Кокошина «Элвари» вышел вперед, и постепенно хозяева площадки добились комфортного преимущества. Итог сета – 25:13.
Такой гандикап расхолодил как болельщиков, так и самих игроков, и вторая партия пошла уже по другому сценарию. Правда, хэппи-энд никуда не делся – 25:20.
В третьем сете счет долгое время колебался то в одну, то в другую сторону. Но несколько эйсов и мощных атак расставили все по своим местам – 25:18 в пользу островитян (и 3:0 по партиям).
Несмотря на победный счет, главный тренер «Элвари-Сахалин» Игорь Гайдабура остался недоволен действиями своих подопечных.
- Наша стандартная ситуация: если соперник не очень сильный, то игроки не показывают свой максимум, начинают заниматься непонятно чем. Первую партию сыграли еще нормально, зато – потом… Возможно, игроки не понимают, что свой уровень в любом случае нужно держать, нельзя его опускать. Такого не должно быть! – прокомментировал Игорь Геннадьевич итог игры.
Добавим, что повторный матч «Элвари-Сахалин» - «Грозный-2» состоится сегодня, 15 ноября. Игра в спортивном комплексе «СШ по волейболу» начнется в 18:00.
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