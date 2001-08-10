Лучших пейнтболистов выбрали на Сахалине

Чемпионат и первенство области по пейнтболу состоялись в Южно-Сахалинске. Состязания собрали десятки спортсменов из разных районов острова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

- Это последние соревнования сезона, на которых подвели итоги года. Чемпионат области проходил в несколько этапов. Скорость, меткость и тактику ведения боя на протяжении года демонстрировали спортсмены из Ноглик, Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска, - поделились организаторы соревнований.

По итогам последнего этапа, который состоялся в областном центре, золото чемпионата по пейнтболу завоевала команда «Инвайдерс», второе месту у «Легиона», а третье у команды «Райдерс».

Среди юных спортсменов лучшей стала команда «Кадеты», второе место заняли представители команды «Рэд Сшаркс», третье место досталось команде «Карапузы».