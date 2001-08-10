Юные легкоатлеты посоревнуются в областном центре

Открытое первенство школы летних видов спорта им. Комнацкого состоится в Южно-Сахалинске. В нем примут участие юноши и девушки от 16 до 17 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Уже сегодня заявки подали спортсмены из Холмска, Корсакова, Долинска, Макарова и областного центра.

Легкоатлеты будут соревноваться в беге на 60, 300, 1000 и 3000 метров, а также в прыжках в длину, толкании ядра, тройном прыжке и барьерном беге на 60 метров. Победители состязаний отправятся на всероссийские соревнования в Хабаровск.

Первенство пройдет 16 ноября. Открытие состоится в 15:00. Вход свободный.