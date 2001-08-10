Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2019
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12:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших стрелков определили в Южно-Сахалинске

Открытый кубок области по пулевой стрельбе состоялся в Южно-Сахалинске. Это рейтинговые соревнования, в рамках которых у спортсменов была возможность повысить или получить разряд.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в состязаниях приняли участие 66 спортсменов из Анивского, Томаринского, Корсаковского районов, а также Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска.

Участники соревновались в стрельбе из винтовок и пистолетов. По итогам состязаний в личном зачете лучшими стали Владислав Поленов, Анастасия Трищенко, Иван Здориков, Наталья Моисеева и Виктор Шилов. 

Кроме этого, состоялось награждение смешанных команд. В стрельбе из пистолета первое место заняли Виктор Шилов и Гильмутдинова Софья из Южно-Сахалинска, серебро завоевали Иван Здориков и Наталья Моисеева из областного центра, а бронзу получили Дмитрий Гультяев и Ксения Волкова, представляющие Владивосток.

В стрельбе из винтовки золото завоевала пара Ольги Аверкиной и Владислава Немыкина из Южно-Сахалинска, второе место у Анастасии Трищенко и Владислава Поленова из Хабаровска, а третье – Сабины Габайдулиной и Никиты Тен, представляющих областной центр.

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