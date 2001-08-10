Сахалинские волейболисты вновь выиграли у «Дагестана» в трех партиях

Накануне, 18 ноября, «Элвари-Сахалин» в повторном матче третьего тура чемпионата России по волейболу вновь нанес поражение «Дагестану». Команда из Махачкалы, как и в первой игре, проиграла в трех партиях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Гости проводили шестой гостевой матч подряд. Артем Бутько привычно раздавал выверенные передачи. Уверенно завершали атаки Олег Величко, Егор Горбань и Андрей Мельников. Грамотно играли на блоке Роман Видченко и Михаил Кокошин. Практически безошибочен был на приеме Кирилл Орликовский. Словом, каждый делал то, чего от него ждут тренеры и болельщики.

Правда, и соперник вышел на матч более заряженным, чем накануне. Эмоции с двух сторон площадки искрили едва ли не после каждого розыгрыша мяча. И все же эта борьба нервов в первом сете завершилась в пользу сахалинцев – 25:23.

Вторая партия была более скоротечной. У игроков «Дагестана» совершенно не шла подача. Они шесть раз ошиблись в этом компоненте, что, в какой-то мере предопределило исход – 25:15 в пользу «Элвари».

А третий сет был самым нервным. Лишь в самой концовке сказалось более высокое исполнительское мастерство хозяев площадки – 25:22 и 3:0 по партиям.

- Игра была очень эмоциональной. Соперники же приехали не просто посмотреть на Сахалин, а еще и играть в волейбол. Игроки «Дагестана» - молодцы, показали хорошую игру, бились, много мячей в защите достали. Мы же превзошли соперника, считаю, за счет общей игры: защита, блок, подача. У них подача не шла. Особенно, во второй партии. Видимо, хотели выбить нас с приема, но не получилось. А мы подали то, что, в принципе, должны были подать, - подвел итог матча главный тренер «Элвари-Сахалин» Игорь Гайдабура.