Сахалинские каратисты завоевали семь медалей «Кубка Дружбы»
Всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» и межрегиональные соревнования по каратэ, посвященные дню рождения школы каратэ «Рекорд», состоялись в Тольятти. В них приняли участие 1563 спортсмена России и Казахстана. Всего было разыграно 72 комплекта наград, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.
Серебро в копилку сборной Сахалинской области принесла воспитанница спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Анна Краснопольская (тренер Анастасия Ким). Спортсменка выступала в категории кумитэ девушки 12-13 лет до 42кг. Анна одержала четыре уверенных победы, в финале уступив спортсменке из Республики Башкортостан Айгуль Садыковой (2:3).
Бронза в ката-группа среди девушек 14-17 лет на счету команды «Сахалин-1» в составе Евы Гончаровой, Екатерины Жеребцовой и Анны Краснопольской, а среди девушек 12-13 лет у команды «Сахалин-1» в составе Виолетты Камышанской, Ульяны Суворовой и Сафины Сулеймановой, тренеры спортсменок Ольга Рудых и Анастасия Ким.
Третьими среди юношей 12-13 лет в этой же дисциплине стали команды «Сахалин-1»: Александр Джулакян, Никита Ким, Максим Филочкин (тренеры Ксения Семенова, Анастасия Данченко и Ольга Рудых) и «Сахалин-2»: Ярослав Мейеров, Максим Пе, Егор Цапов (тренер Анастасия Ким).
В рамках межрегиональных соревнований бронзовые медали в кумитэ завоевали Валерия Дьякова (девушки 10-11 лет свыше 36кг, тренер Анастасия Ким) и Ростислав Тян (мальчики 8-9 лет до 27кг, тренер Алексей Тян).
В десятку сильнейших в индивидуальных видах программы вошли Александр Джулакян, Никита Тюрин и Сафина Сулейманова.
Всего сборная команда Сахалинской области завоевала семь медалей всероссийских соревнований в Тольятти.
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