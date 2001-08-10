Турнир по тайскому боксу состоялся в Южно-Сахалинске

Третий открытый турнир Южно-Сахалинска по тайскому боксу памяти Анатолия Анохина прошел в спортивном зале политехнического колледжа СахГУ. На ринг вышли более 70 спортсменов от шести лет из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи, а также гости из Артёма (Приморский край).

Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, первые поединки прошли среди самых юных бойцов, встречи будущих спортсменов носили показательный характер. Продолжили спортивное мероприятие бои более опытных участников, представляющие различные спортивные клубы.

Лучшими в своих категориях стали Жуманов Руфатжон (до 75 кг, СК «Скала»), Суриков Александр (до 71 кг, СК «Скала»), Джураев Джасур (до 63,5 кг, ск «Ахмат»), Дю Александр (до 60 кг, Фед. кикбоксинга и тайского бокса), Перминов Александр (до 75 кг, СК «Сават»), Микшенко Тимофей (до 90 кг, Фед. кикбоксинга и тайского бокса), Вершинин Максим (до 71 кг, СК «Сават»), Сыркин Никита (до 60 кг, СК «Северный воин»), Ким Артем (до 57 кг, СК «Ахмат»), Зайковский Кирилл (до 48 кг, СК «Патриот»), Торгашев Алекснадр (до 40кг, СК «Дельта»), Кузьминых Станислав (до 67 кг, СК «Патриот»), Авдалян Давид ( до 50 кг, СК «Дельта»), Журавлев Роман (до 48 кг, СК «Дельта»), Филиппенко Денис (до 38 кг, СК «Дельта»), Ким Марат (до 34 кг, Фед. кикбоксинга и тайского бокса), Сейтоблаев Тимур (до 58 кг, СК «Патриот»), Шошин Денис (до 48 кг, СК «Северный воин»), Валлиулин Шамиль (до 38 кг, СК «Северный воин»), Максимов Максим (до 32 кг, СК «Дельта»).

Анатолий Анохин внёс значительный вклад в развитие сахалинского спорта. Он добился успехов в боксе, был чемпионом по лыжным гонкам, лёгкой атлетике и другим дисциплинам. Своим примером он вдохновлял молодёжь вести здоровый образ жизни. Будучи тренером, Анатолий Григорьевич воспитал не одно поколение спортсменов.