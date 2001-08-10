Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
Сегодня 01:26
64,02|70,85|61,49
К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
14:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших кендоистов определили в Южно-Сахалинске

Заключительные в этом году соревнования по кендо – «Золотая Гарда», которые собрали 40 спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова, состоялись в Новоалександровке. Состязания проводились в трех возрастных категориях по круговой в предварительных поединках и по олимпийской в полуфиналах и финалах, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Спортсмены продемонстрировали хороший технический рост и волю к победе. Финальные поединки получились динамичными и зрелищными. Результаты соревнований дополнят рейтинг спортсменов для включения в сборную Ассоциации для участия в открытых международных соревнованиях по Кендо в будущем году, отметили организаторы.

По итгам боев призовые места распределились следующим образом:

В категории юноши/девушки:

  1. место Усачев Кирилл (Южно-Сахалинск);
  2. место Яицкий Давид (Южно-Сахалинск);
  3. место Ильченко  Доминика и Тармаз Егор (Корсаков)

В категории юниорки:

  1. место Усачева Ульяна (Южно-Сахалинск);
  2. место Бекбаева Балжан (Южно-Сахалинск);
  3. место Прочанова Екатерина (Южно-Сахалинск) и  Громова Ангелина (Корсаков)

В категории юниоры:

  1. место Николенко Андрей (Южно-Сахалинск);
  2. место Семенов Владислав (Южно-Сахалинск);
  3. место Михайловский Никита и Саламаткин Антон (Южно-Сахалинск)

Судейство обеспечивали спортивные судьи из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?