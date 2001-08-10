Лучших кендоистов определили в Южно-Сахалинске

Заключительные в этом году соревнования по кендо – «Золотая Гарда», которые собрали 40 спортсменов из Южно-Сахалинска и Корсакова, состоялись в Новоалександровке. Состязания проводились в трех возрастных категориях по круговой в предварительных поединках и по олимпийской в полуфиналах и финалах, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Спортсмены продемонстрировали хороший технический рост и волю к победе. Финальные поединки получились динамичными и зрелищными. Результаты соревнований дополнят рейтинг спортсменов для включения в сборную Ассоциации для участия в открытых международных соревнованиях по Кендо в будущем году, отметили организаторы.

По итгам боев призовые места распределились следующим образом:

В категории юноши/девушки:

место Усачев Кирилл (Южно-Сахалинск); место Яицкий Давид (Южно-Сахалинск); место Ильченко Доминика и Тармаз Егор (Корсаков)

В категории юниорки:

место Усачева Ульяна (Южно-Сахалинск); место Бекбаева Балжан (Южно-Сахалинск); место Прочанова Екатерина (Южно-Сахалинск) и Громова Ангелина (Корсаков)

В категории юниоры:

место Николенко Андрей (Южно-Сахалинск); место Семенов Владислав (Южно-Сахалинск); место Михайловский Никита и Саламаткин Антон (Южно-Сахалинск)

Судейство обеспечивали спортивные судьи из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска.