Турнир по армейскому рукопашному бою состоится на Сахалине

Турнир Сахалинской области по армейскому рукопашному бою «Юный разведчик» состоится в областном центре. Его посвятят Дню военной разведки.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, в состязаниях примут участие более 100 спортсменов. В боях покажут себя представители Томари, Южно-Сахалинска, Корсакова и Шахтерска. Они будут состязаться в возрастных категориях от 7 до 17 лет.

Соревнования пройдут 23 ноября в спортивной школе по греко-римской борьбе (Горького 7/1). Начало в 11:00. Вход свободный.