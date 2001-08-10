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15:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Турнир по армейскому рукопашному бою состоится на Сахалине
Турнир Сахалинской области по армейскому рукопашному бою «Юный разведчик» состоится в областном центре. Его посвятят Дню военной разведки.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, в состязаниях примут участие более 100 спортсменов. В боях покажут себя представители Томари, Южно-Сахалинска, Корсакова и Шахтерска. Они будут состязаться в возрастных категориях от 7 до 17 лет.
Соревнования пройдут 23 ноября в спортивной школе по греко-римской борьбе (Горького 7/1). Начало в 11:00. Вход свободный.
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Новости спорта Сахалина и Курил
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