Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
Сегодня 01:26
64,02|70,85|61,49
К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
15:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Турнир по армейскому рукопашному бою состоится на Сахалине

Турнир Сахалинской области по армейскому рукопашному бою «Юный разведчик» состоится в областном центре. Его посвятят Дню военной разведки.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, в состязаниях примут участие более 100 спортсменов. В боях покажут себя представители Томари, Южно-Сахалинска, Корсакова и Шахтерска. Они будут состязаться в возрастных категориях от 7 до 17 лет.

Соревнования пройдут 23 ноября в спортивной школе по греко-римской борьбе (Горького 7/1). Начало в 11:00. Вход свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?