Больше 400 каратистов соберут соревнования в Южно-Сахалинске

Чемпионат и первенство островного региона и региональные соревнования по каратэ WKF состоятся в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Самые крупные областные соревнования соберут более 400 участников из Невельска, Поронайска, Холмска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска, победители и призеры которых, буду включены в состав спортивной сборной команды Сахалинской области по каратэ на 2020 год.

Также спортсмены разыграют путевки на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа РФ по каратэ, которые состоятся 6 и 8 марта 2020 года в Уссурийске.

Чемпионат и первенство Сахалинской области пройдет 23 и 24 ноября на базе спорткомплекса СШОР ВВЕ (ул. Ленина 254В). Начало боев в 9:00, торжественная церемония открытия в 13:00. Вход свободный.