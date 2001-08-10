Островные баскетболисты одержали две победы на первенстве ДФО

Первенство Дальнего Востока проходит в эти дни в Хабаровске. Участие в играх принимает сборная Сахалинской области.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, в состязаниях принимают участие 16-летние юниоры. Островитяне уже провели две игры, в которых одержали победу.

- Наша команда играла со сборной Хабаровска и Бурятии. В первой игре ребята закончили со счетом 84:72 в нашу пользу, а на второй буквально разгромили соперника со счетом 94:63. Лучшими игроками по моему мнению стали Алексей Пачуев и Руслан Горбунов, - отметил президент федерации баскетбола Сахалинской области Владимир Воднев.

Сегодня и завтра сборная Сахалинской области проведет еще две игры. Они снова встретятся с командами Хабаровска и Бурятии. Победители соревнований отправятся на первенство России, которое состоится в 2020 году.