Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
Сегодня 17:47
64,02|70,85|61,78
К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
12:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы успешно выступили на турнире по рукопашному бою в Калининграде

Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти Олега Бутейко состоялись в Калининграде. Они собрали 320 спортсменов из 32 регионов страны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Сахалинскую область представили два ведущих спортсмена Рамазан Мукаилов в весовой категории 85 килограммов и Богдан Егоров - свыше 90 килограммов.

Рамазан Мукаилов одержал победу в двух встречах и уступил в финале, получив травму ноги. В результате занял второе место. Богдан Егоров одержал три победы, но также уступил в финале призёру чемпионата мира со счётом 9:2 и завоевал серебро.

- Для Сахалинской области — это высокие результаты, так как данный турнир является одним из сильнейших не только в России, но и Европе. Богдан выполнил норматив мастера спорта РФ, выиграв 3 боя, - отметил первый вице-президент федерации по рукопашному бою Сахалинской области Владислав Глухов.

WhatsApp Image 2019-11-21 at 11.32.28 (2)

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?