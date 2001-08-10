Сахалинцы успешно выступили на турнире по рукопашному бою в Калининграде

Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти Олега Бутейко состоялись в Калининграде. Они собрали 320 спортсменов из 32 регионов страны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Сахалинскую область представили два ведущих спортсмена Рамазан Мукаилов в весовой категории 85 килограммов и Богдан Егоров - свыше 90 килограммов.

Рамазан Мукаилов одержал победу в двух встречах и уступил в финале, получив травму ноги. В результате занял второе место. Богдан Егоров одержал три победы, но также уступил в финале призёру чемпионата мира со счётом 9:2 и завоевал серебро.

- Для Сахалинской области — это высокие результаты, так как данный турнир является одним из сильнейших не только в России, но и Европе. Богдан выполнил норматив мастера спорта РФ, выиграв 3 боя, - отметил первый вице-президент федерации по рукопашному бою Сахалинской области Владислав Глухов.