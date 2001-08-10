Островитянка взяла серебро на международных соревнованиях по стрельбе
Сахалинка Ольга Аверкина заняла второе место на международных соревнованиях по пулевой стрельбе. Состязания прошли в сербском городе Смедерево. Воспитаннице спортивной школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска пришлось бороться за медали с девушками 17-18 лет (в международной классификации: - группа U18) из восьми стран, в том числе с одними из сильнейших стрелков мира - спортсменами Индии.
Как ТИА "Острова" рассказали в региональном министерстве спорта, после первых пяти выстрелов Ольга Аверкина возглавила список турнирной таблицы из 22 стартовавших спортсменок. Но после первой серии из десяти выстрелов переместилась на седьмое место и до последней серии соперницы не пропускали её вперед.
С 51-го выстрела сахалинка стала постепенно подниматься вверх по турнирной таблице. Решающим для неё оказался последний выстрел. Выбив 10,3 очка, девушка по результату последней серии из десяти выстрелов опередила спортсменку из Словении и заняла второе место. Это первый успех Ольги на международных соревнованиях.
Также девушка приняла участие и в Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия, которое прошло в Ижевске. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (с колена, лежа, стоя, по 40 выстрелов в каждом положении) Ольге удалось установить два новых рекорда Сахалинской области – в стрельбе с колена и в общей сумме. Однако, добраться до призовых мест девушка так и не смогла.
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