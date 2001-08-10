Островные баскетболисты стали победителями первенства ДФО
Первенство Дальнего Востока по баскетболу состоялось в Хабаровске. Участие в играх приняла сборная Сахалинской области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.
В играх показали себя 16-летние юниоры. Соперниками сахалинцев стали сборные Хабаровска и Улан-Удэ. Команды играли по круговой системе, где каждая сразилась с каждой. По итогам всех 4 матчей сборная Сахалинской области победила во всех играх.
Первый матч с командой из Хабаровска закончился счетом 84:72 в пользу сахалинцев. Вторая игра с командой из Улан-Удэ завершилась 94:63 также в пользу островной сборной. Вторая встреча с командой из Хабаровска закончилась со счётом 112:77, где сахалинцы снова одержали победу. И еще одна игра с командой Улан-Удэ также стала победной со счетом 79:77.
- Ребята отлично себя показали. Однозначно лучшими игроками последней игры стали Руслан Горбунов (24 очка, 3- 3-очковых попадания), Константин Зорин (23 очка), Кирилл Пудовкин (17 очков, 11 подборов), Алексей Пачуев (10 очков, 10 голевых передач). Алексей по этому показателю - лучший в России. Подготовил команду тренер Василий Воронич, - отметил президент федерации баскетбола Сахалинской области Владимир Воднев.
Сахалинская команда на правах победителей дальневосточных соревнований отправится на Первенство России, которое состоится в 2020 году.
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