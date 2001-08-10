Свыше ста сахалинцев собрал турнир по армейскому рукопашному бою

Турнир Сахалинской области по армейскому рукопашному бою «Юный разведчик» прошел в областном центре. Его посвятили Дню военной разведки.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном министерстве спорта, в состязаниях приняли участие более 100 спортсменов. В боях показали себя представители Томари, Южно-Сахалинска, Корсакова и Шахтерска. Они состязались в возрастных категориях от 7 до 17 лет.

По итогам боев в своих возрастных и весовых категориях лучшими стали Кирилл Фадеев, Роберт Ра, Юрий Романов, Алексей Халинков, Леон Корзун, Роман Коломеец, Владимир Штырц, Антон Самохвалов, Арсений Селиверстов, Максим Тихомиров, Иван Цёмка, Михаил Вахрушев, Евгений Сенотрусов, Алексей Теленков, Матвей Боронин, Максим Щигорев, Владислав Плотников, Максим Веремьев, Никита Шаларь, Илья Спесивцев, Владислав Волков, Роман Шагинян, Роман Грибоедов, Даниил Бабицкий, Хусрав Собиржанов, Александр Ферулев, Руслан Мякиньков, Иван Чефуров.

В командном зачете первое место заняла сборная федерации армейского рукопашного боя Сахалинской области. В их копилке 14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место завоевала команда федерации кудо Сахалинской области. Они получили 7 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей. Третье место заняла команда федерации вольной борьбы островного региона, в копилке которой 2 золотых и 2 серебряных медалей.